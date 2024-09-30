Опубликован прогноз погоды на 1 октября в Рязанской области
В области будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ожидается восточный, 5-10 м/с.
Опубликован прогноз погоды на 1 октября в Рязанской области. Соответствующую информацию разместила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В области будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит +5, +10°С, днем — +20, +25°С.
Ветер ожидается восточный, 5-10 м/с.
В лесах области местами чрезвычайная пожарная опасность.