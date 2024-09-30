Около полигона в Сельцах провели учения в случае атаки БПЛА и захвата заложников

Согласно сценарию, в палаточном лагере, расположенном на территории полигона, произошли взрывы в результате атаки дронов квадрокоптерного типа. Затем группа лиц якобы захватила заложников из числа местного населения и выдвинула политические требования, на выполнение которых отводится ограниченное время.

Вблизи военного полигона в Сельцах провели учения в случае атаки БПЛА и захвата заложников. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Рязанской области.

Согласно сценарию, в палаточном лагере, расположенном на территории полигона, произошли взрывы в результате атаки дронов квадрокоптерного типа. Затем группа лиц якобы захватила заложников из числа местного населения и выдвинула политические требования, на выполнение которых отводится ограниченное время.

В район происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Оперативными действиями ликвидированы последствия атаки БПЛА, по периметру территории военного полигона выставлено усиленное оцепление.

В целях освобождения заложников оперативно организован переговорный процесс с «террористами». В ходе переговоров преступники выдвинули заведомо невыполнимые условия, угрожали лишить жизни заложников. В этой связи было принято решение о проведении боевого мероприятия, в результате которого «террористы» были нейтрализованы, а заложники освобождены.