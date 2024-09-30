Из-за режима ЧС в Рязанской области закрыли для посещения Окский заповедник
«Экскурсионные объекты закрыты до отмены режима ЧС», — говорится в сообщении.
Из-за режима ЧС в Рязанской области закрыли для посещения Окский заповедник. Информация размещена в группе заповедной зоны ВКонтакте.
«В связи с введением в Спасском районе режима ЧС, Окский заповедник и его экскурсионные объекты закрыты для посещения до отмены режима ЧС», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Спасском районе ввели режим ЧС из-за пожаров.
Фото: группа «Окский государственный природный заповедник» ВКонтакте.