Из-за режима ЧС в Рязанской области закрыли для посещения Окский заповедник

«Экскурсионные объекты закрыты до отмены режима ЧС», — говорится в сообщении.

Из-за режима ЧС в Рязанской области закрыли для посещения Окский заповедник. Информация размещена в группе заповедной зоны ВКонтакте.

«В связи с введением в Спасском районе режима ЧС, Окский заповедник и его экскурсионные объекты закрыты для посещения до отмены режима ЧС», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Спасском районе ввели режим ЧС из-за пожаров.

Фото: группа «Окский государственный природный заповедник» ВКонтакте.