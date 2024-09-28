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В ГАИ рассказали о массовом ДТП в Клепиковском районе
27 сентября, примерно в 19:40, на 461 километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» в Клепиковском районе, произошло столкновение автомобилей «Шкода Октавия», «Рено Логан» и грузового автомобиля «Даф».

Появились подробности массового ДТП в Клепиковском районе. Соответствующую информацию разместила пресс-служба региональной ГАИ в своем Telegram-канале.

Авария произошла в пятницу, 27 сентября, примерно в 19:40, на 461 километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» в Клепиковском районе. По данным ведомства, столкнулись автомобили «Шкода Октавия», «Рено Логан» и грузовик «Даф».

Отмечается, что в результате происшествия 52-летнему водителю «Шкоды» и 44-летней женщине-водителю автомобиля «Рено» потребовалась медпомощь.

Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее появилось видео с места аварии.