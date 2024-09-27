В Клепиковском районе произошло массовое ДТП
Автор во время съемки видео заявляет, что столкнулись легковушка, «ГАЗель» и несколько фур. Один из автомобилей, как уточнил очевидец, вылетел в кювет.
В Клепиковском районе произошло массовое ДТП. Об этом сообщили в Telegram-канале «Рязань. Происшествия».
Авария случилась в пятницу, 27 сентября. Автор во время съемки видео заявляет, что столкнулись легковушка, «ГАЗель» и несколько фур. Один из автомобилей, как уточнил очевидец, вылетел в кювет. Машины получили серьезные механические повреждения.
Данных о пострадавших нет. На месте работают полиция и скорая помощь.
Официальная информация уточняется.