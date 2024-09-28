Падение дерева на проезжую часть в Рязани попало на видео

Инцидент произошел в субботу, 28 сентября, на улице Яхонтова.

Падение дерева на проезжую часть в Рязани попало на видео. Кадры в редакцию РЗН. инфо прислали читатели.

По словам собеседника, дерево рухнуло на проезжую часть на улице Яхонтова в субботу, 28 сентября, в 19:40. Проезд заблокирован.

«Мы говорили, что дерево аварийное. Жалобы проигнорировали. Дерево упало без помощи городских служб», — отметили читатели.

Они добавили, что на место приехали спецслужбы и начали убирать ветки.

Позже стало известно, что дерево на улице Яхонтова рухнуло на одну из машин.

Напомним, рязанцев предупредили о сильном ветре.