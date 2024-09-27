По уголовному делу рязанского подрывника Руслана Сидики* допросили 15 свидетелей

Показания подтверждают его причастность к преступлению.

По уголовному делу рязанского подрывника Руслана Сидики* допросили 15 свидетелей. Об этом в пятницу, 27 сентября, сообщило издание РИА Новости.

Показания подтверждают его причастность к преступлению.

«Как установлено в судебном заседании и следует из пояснений следователя с момента предыдущего продления меры пресечения по делу допрошены 15 свидетелей», — сказано в документе.

Уточняется, что свидетели дали в отношении Сидики* изобличающие показания.

Ранее суд оставил в СИЗО рязанского подрывника Руслана Сидики*.

*внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов.