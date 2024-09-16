Суд оставил в СИЗО рязанского подрывника Руслана Сидики*

В ходе заседания адвокат попросил суд не учитывать тяжесть предъявленных его подзащитному обвинений и изменить меру пресечения на домашний арест.

Суд оставил в СИЗО рязанского подрывника Руслана Сидики*. Об этом в понедельник, 16 сентября сообщает ТАСС.

«Постановление Басманного районного суда Москвы признать законным, апелляционную жалобу обвиняемого Сидики* и его защиты отклонить», — говорится в решении Мосгорсуда.

В ходе заседания адвокат попросил суд не учитывать тяжесть предъявленных его подзащитному обвинений и изменить меру пресечения на домашний арест.

«Данных о том, что он может скрыться от следствия или повлиять на ход расследования уголовного дела, нет», — заявил защитник.

Сам Сидики* также попросил отпустить его под домашний арест, поскольку считает, что не представляет социальной опасности.

Мосгорсуд принял решение о законности постановления районного суда.

Напомним, в августе подрывник подал жалобу на продление ему ареста до 24 октября

*внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов