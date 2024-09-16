Суд оставил в СИЗО рязанского подрывника Руслана Сидики*. Об этом в понедельник, 16 сентября сообщает ТАСС.
«Постановление Басманного районного суда Москвы признать законным, апелляционную жалобу обвиняемого Сидики* и его защиты отклонить», — говорится в решении Мосгорсуда.
В ходе заседания адвокат попросил суд не учитывать тяжесть предъявленных его подзащитному обвинений и изменить меру пресечения на домашний арест.
«Данных о том, что он может скрыться от следствия или повлиять на ход расследования уголовного дела, нет», — заявил защитник.
Сам Сидики* также попросил отпустить его под домашний арест, поскольку считает, что не представляет социальной опасности.
Мосгорсуд принял решение о законности постановления районного суда.
Напомним, в августе подрывник подал жалобу на продление ему ареста до 24 октября
*внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов