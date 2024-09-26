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В Рязани поймали четырех проституток и сутенера
Всем участникам незаконной деятельности назначили административные штрафы.

В Рязани поймали четырех проституток и сутенера. Об этом в четверг, 26 сентября, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Полицейские получили сведения, что в одной из саун областного центра женщины оказывают интимные услуги за денежное вознаграждение.

В ходе проверки сотрудники выявили, что к организации незаконной деятельности причастны четыре рязанки в возрасте от 22 до 40 лет. В получении дохода от занятия проституцией этими женщинами уличен 30-летний рязанец, который привез их в сауну и знал о противоправной деятельности.

За совершение административного правонарушения по ст. 6.11 КоАП РФ (Занятие проституцией) мировой суд назначил каждой из рязанок штраф в размере 1500 рублей. Мужчине по ст. 6.12 КоАП РФ (Получение дохода от занятия проституцией, если этот доход связан с занятием другого лица проституцией) суд назначил штраф в размере 2000 рублей.