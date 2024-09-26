10 рязанских организаций получат медали «Рязань — город трудовой доблести»
В решении отмечается, что организации и предприятия поощрят за развитие военно-промышленного потенциала страны, сохранение военно-исторического и трудового наследия Рязани, и патриотическое воспитание жителей города, в том числе молодежи.
10 рязанских организаций и предприятий получат медали «Рязань — город трудовой доблести». Решение об этом приняли на заседании рязгордумы в четверг, 26 сентября.
Награду получат правопреемники организаций, работающих во время Великой Отечественной войны:
- АО «Русская кожа»
- РГУ имени Есенина
- «Рязанская областная филармония»
- Рязанский ТЮЗ
- Муниципальное учреждение «Централизованная библиотечная система города»
- Областная клиническая больница имени Н. А. Семашко
- АО завод «Красное знамя»
- ГТРК «Ока»
- Эксплутационное локомотивное депо РЖД.
В решении отмечается, что организации и предприятия поощрят за развитие военно-промышленного потенциала страны, сохранение военно-исторического и трудового наследия Рязани, и патриотическое воспитание жителей города, в том числе молодежи.
Реализация не требует дополнительных затрат.