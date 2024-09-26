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10 рязанских организаций получат медали «Рязань — город трудовой доблести»
В решении отмечается, что организации и предприятия поощрят за развитие военно-промышленного потенциала страны, сохранение военно-исторического и трудового наследия Рязани, и патриотическое воспитание жителей города, в том числе молодежи.

10 рязанских организаций и предприятий получат медали «Рязань — город трудовой доблести». Решение об этом приняли на заседании рязгордумы в четверг, 26 сентября.

Награду получат правопреемники организаций, работающих во время Великой Отечественной войны:

  • АО «Русская кожа»
  • РГУ имени Есенина
  • «Рязанская областная филармония»
  • Рязанский ТЮЗ
  • Муниципальное учреждение «Централизованная библиотечная система города»
  • Областная клиническая больница имени Н. А. Семашко
  • АО завод «Красное знамя»
  • ГТРК «Ока»
  • Эксплутационное локомотивное депо РЖД.

В решении отмечается, что организации и предприятия поощрят за развитие военно-промышленного потенциала страны, сохранение военно-исторического и трудового наследия Рязани, и патриотическое воспитание жителей города, в том числе молодежи.

Реализация не требует дополнительных затрат.