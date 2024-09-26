10 рязанских организаций получат медали «Рязань — город трудовой доблести»

В решении отмечается, что организации и предприятия поощрят за развитие военно-промышленного потенциала страны, сохранение военно-исторического и трудового наследия Рязани, и патриотическое воспитание жителей города, в том числе молодежи.