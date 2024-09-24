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На Рязанском приборном заводе подведены итоги первенства по дартсу

На Государственном Рязанском приборном заводе (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) состоялся корпоративный турнир по дартсу.

В течение пяти дней в спортивном клубе «Волна» порядка 60 заводчан соревновались в метании дротиков. Первенство в личном зачете проходило в двух категориях — мужчины и женщины. Соревнующиеся играли в три захода: каждый участник должен был трижды поразить мишень в каждом туре, набрав максимальное количество очков.

По итогам первенства победителем среди женщин стала Елена Баранова, набравшая 184 очка, второе и третье места завоевали Наталья Булаева и Анастасия Филатова с результатами 154 и 147 очков соответственно.

Среди мужчин самые высокие результаты у Александра Конкина — 198 очков, у Вадима Гавердовского — 174 очка, у Алексея Белокопытова — 151.

«Дартс — это очень доступный вид спорта, но, тем не менее, требующий определенных навыков. Я впервые поучаствовала в этом первенстве и неожиданно заняла первое место. Приятно не только открыть в себе новый талант, но и после напряженного рабочего дня сменить обстановку, эмоционально разгрузиться и поддержать физическую форму. Огромное спасибо организаторам соревнований», — поделилась своими впечатлениями победитель Елена Баранова.

Победители и призеры первенства завода по дартсу получат грамоты и премии.

Государственный Рязанский приборный завод поддерживает стремление работников к занятиям физической культурой и спортом. На предприятии действуют свыше 10 секций и групп по разным видам спорта. ГРПЗ ежегодно проводит спортивные первенства, а его команды успешно выступают в соревнованиях по футболу, волейболу, баскетболу, настольному теннису, спортивному ориентированию. Заводчане являются непременными участниками лыжных гонок, соревнований по плаванию и других спортивных мероприятий.