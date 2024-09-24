На Голенчинском шоссе в Рязани 17-летний водитель «ВАЗа» сбил мужчину

По предварительной информации ГАИ, 17-летний водитель ехал на автомобиле «ВАЗ 2114» и сбил 41-летнего рязанца.

Во вторник, 24 сентября, на Голенчинском шоссе в Рязани сбили мужчину. Об этом сообщила пресс-служба региональной ГАИ в своем Telegram-канале.

ДТП произошло примерно в 20:30. По предварительной информации ведомства, 17-летний водитель ехал на автомобиле «ВАЗ 2114» и сбил 41-летнего рязанца.

В результате происшествия пешеход получил различные травмы. Отмечается, что мужчина обращался за медпомощью.

Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее стало известно, что на Голенчинском шоссе в Рязани произошло ДТП.