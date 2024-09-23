Рязанский областной суд прекратил уголовное дело в отношении рыбновского стрелка

Органами предварительного следствия он обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ст. 295 УК РФ (посягательство на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование), ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов), ч.2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества), ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение боеприпасов), ч.1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные хранение, перевозка и ношение взрывчатых веществ).

Рязанский областной суд прекратил уголовное дело в отношении рыбновского стрелка Александра Глебова. Об этом в понедельник, 23 сентября, сообщила пресс-служба органа."Суд вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении гражданина Г., 1976 года рождения. Органами предварительного следствия он обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ст. 295 УК РФ (посягательство на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование), ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов), ч.2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества), ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение боеприпасов), ч.1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные хранение, перевозка и ношение взрывчатых веществ)", — говорится в сообщении.

Напомним, 29 августа рыбновский стрелок Александр Глебов покончил с собой в рязанском СИЗО.

Фото: «Рязанский областной суд» ВКонтакте.