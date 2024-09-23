На здании рязанского МКЦ появится мурал
Мурал создает художник Рустам Кубин. Он появится в рамках фестиваля уличного графического искусства «Слово».
На здании рязанского МКЦ появится мурал. Об этом сообщает издание «
Мурал создает художник Рустам Кубин. Он появится в рамках фестиваля уличного графического искусства «Слово».
В этой работе автор изобразил ребенка, который полностью погрузился в сюжет книги.
«Работа дает возможность зрителю почувствовать тему детства и погрузится в свои воспоминания», — отмечается в сообщении.