На здании рязанского МКЦ появится мурал

Мурал создает художник Рустам Кубин. Он появится в рамках фестиваля уличного графического искусства «Слово».

На здании рязанского МКЦ появится мурал. Об этом сообщает издание « МедиаРязань ».

Мурал создает художник Рустам Кубин. Он появится в рамках фестиваля уличного графического искусства «Слово».

В этой работе автор изобразил ребенка, который полностью погрузился в сюжет книги.

«Работа дает возможность зрителю почувствовать тему детства и погрузится в свои воспоминания», — отмечается в сообщении.