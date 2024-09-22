В Красноярском крае пятиклассник скончался из-за сниффинга

В Красноярском крае пятиклассник скончался из-за сниффинга. Об этом пишут «Плохие новости».

12-летнего мальчика нашли на открытом стадионе в селе Чечеул. Рядом с телом нашли газовый баллон.

Отмечается, что 19 сентября он вместе с двумя друзьями находился на стадионе. После вдыхания ядовитых паров ребенка начало трясти, он упал с трибуны и умер.

Друзья погибшего видели, чем занимался погибший, но в этот момент ушли. Вернувшись они обнаружили друга мертвым.