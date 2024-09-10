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На Лыбедском бульваре в Рязани компания подростков сломала гамак
«Компанией была сломана стойка крепления подвесного места для отдыха, не рассчитанного на большие компании», — отметили в сообщении.

На Лыбедском бульваре в Рязани компания подростков сломала гамак. Об этом сообщает Telegram-канал муниципального центра управления Рязани.

Видеокамеры, размещенные на бульваре, зафиксировали момент повреждения подростками оборудования, недавно установленного на территории бульвара.

«Компанией была сломана стойка крепления подвесного места для отдыха, не рассчитанного на большие компании», — отметили в сообщении.

Подчеркивается, что коммунальные службы крепление отремонтировали.

Рязанцам также напомнили, что порча городского имущества расценивается как хулиганство и наказывается штрафом.

Напомним, после реконструкции Лыбедский бульвар открылся 28 июля.