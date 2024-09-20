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Новый поезд Санкт-Петербург — Симферополь пустят через Рязань
Поезд проследует через Тверь, Рязань, Воронеж, Ростов-на-Дону, Тамань.

Новый поезд № 181/182 сообщением Санкт-Петербург — Симферополь пустят через Рязань. Об этом 20 сентября сообщили в Telegram-канале компании «Гранд Сервис Экспресс».

Поезд будет курсировать ежедневно с 15 декабря 2024 по 24 апреля 2025 года и с 27 сентября 2025 года. Отмечается, что в следующие годы он будет также назначаться в осенне-зимний сезон.

Поезд проследует через Тверь, Рязань, Воронеж, Ростов-на-Дону, Тамань. В Крыму состав остановится на станциях Керчь Южная Новый Парк, Багерово, Семь Колодезей, Владиславовка, Джанкой.

Уточняется, что поезд будет состоять из одноэтажных, преимущественно плацкартных, вагонов. Также в состав включат купейные вагоны и купейный штабной вагон с местами для маломобильных пассажиров.

Напомним, через Рязань начнет ходить еще один поезд до Кисловодска.