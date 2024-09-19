Через Рязань начнет ходить поезд до Кисловодска

С 15 декабря через Рязань начнет ходить пассажирский поезд № 197/198 Архангельск — Кисловодск. Он будет курсировать один раз в четыре-пять дней.

Через Рязань начнет ходить поезд до Кисловодска. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

С 15 декабря через Рязань начнет ходить пассажирский поезд № 197/198 Архангельск — Кисловодск. Он будет курсировать один раз в четыре-пять дней.

Поезд будет останавливаться на станциях Исакогорка, Обозерская, Няндома, Вологда-1, Данилов, Ярославль-Главный, Ростов-Ярославский, Александров-1, Рязань-2, Воронеж-Южный, Ростов-Главный, Армавир, Минеральные Воды, Пятигорск, Ессентуки и других.

Фото: РЖД