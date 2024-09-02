В Рязанской области упал беспилотник и повредил подстанцию

Инцидент произошел ночью, 1 сентября, в поселке Электрик Михайловского района.

В Рязанской области упал беспилотник и повредил подстанцию. Об этом сообщили очевидцы в Telegram-канале «Рязань.Происшествия».

Инцидент произошел ночью, 1 сентября, в поселке Электрик Михайловского района.

«Произошел взрыв. Рядом жилые дома. Момент зафиксировала частная камера», — написал автор поста.

Как сообщила местная жительница, дронов было несколько. Они летели со стороны Тульской и Московской областей.

«Один застрял, а эти взрывались», — заключила женщина.