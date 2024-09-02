Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 03
27°
Срд, 04
24°
Чтв, 05
22°
ЦБ USD 90 -1.19 03/09
ЦБ EUR 99.26 -1.5 03/09
Нал. USD 89.70 / 90.70 02/09 18:25
Нал. EUR 99.50 / 100.60 02/09 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
«Родители рады, что я выбрал карьеру строителя». Студент Артем Кузьмин...
В этом году молодой человек окончил третий курс Рязанск...
27 августа 14:27
4 393
Как в Рязани можно избавиться от старой одежды
В Рязани есть множество вариантов, как избавиться от ст...
18 августа 16:30
14 354
Прио-Внешторгбанк рассказал кладоискателям, где искать первые подсказк...
Команда проекта «Красоты России», придуманного регионал...
15 августа 16:11
10 339
Юридический подкоп под ценные рязанские пастбища. Через несколько лет...
19 декабря 2022 года Рязанский областной суд признал от...
12 августа 15:24
14 240
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Рязанской области упал беспилотник и повредил подстанцию
Инцидент произошел ночью, 1 сентября, в поселке Электрик Михайловского района.

В Рязанской области упал беспилотник и повредил подстанцию. Об этом сообщили очевидцы в Telegram-канале «Рязань.Происшествия».

Инцидент произошел ночью, 1 сентября, в поселке Электрик Михайловского района.

«Произошел взрыв. Рядом жилые дома. Момент зафиксировала частная камера», — написал автор поста.

Как сообщила местная жительница, дронов было несколько. Они летели со стороны Тульской и Московской областей.

«Один застрял, а эти взрывались», — заключила женщина.