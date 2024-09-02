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В Рязани запустили движение по улице Горького после двухмесячного капремонта
На перекрестке с улицей Свободы светофор горит только желтым. Разметка на асфальте, в том числе и зебра около школы № 1, пока не появились.

В Рязани запустили движение по улице Горького после двухмесячного капремонта. Корреспондент РЗН. Инфо убедился в этом 1 сентября.

На перекрестке с улицей Свободы светофор горит только желтым. Разметка на асфальте, в том числе и зебра около школы № 1, пока не появились.

Напомним, по улице перекрывали движение с 20 июня из-за ремонта теплотрассы.