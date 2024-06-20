В Рязани до 30 августа закрыли движение по улице Горького

Решения связано с капитальным ремонтом теплосетей.

В Рязани до 30 августа закрыли движение по улице Горького. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

С 12:00 20 июня до 24:00 30 августа по дороге от дома № 50 до дома № 94 на улице Горького закрыли движение транспорта. Решения связано с капитальным ремонтом теплосетей.

На время проведения работ будут установлены предписывающие и предупреждающие дорожные знаки. Места производства работ будут огорожены.