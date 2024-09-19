Рязанский театр драмы опубликовал график спектаклей на октябрь
В репертуаре театра на октябрь спектакле: «Утиная охота», «Двенадцатая ночь», «Дух театра»,"Матросская тишина", «День рождения кота Леопольда», «Доходное место», «Баба Шанель» и др.
Рязанский театр драмы опубликовал график спектаклей на октябрь. Его опубликовала пресс-служба театра.
В репертуаре театра на октябрь спектакле: «Утиная охота», «Двенадцатая ночь», «Дух театра»,"Матросская тишина", «День рождения кота Леопольда», «Доходное место», «Баба Шанель», «Волшебник изумрудного города», «Час тишины», «Клинический случай», «Женитьба», «Три сестры», «Волшебные сны Кузьмы», «Царевна Лягушка», «Дочь пирата», «История любви».
Также в октябре артисты драмтеатра отправятся на гастроли в Новоуральск и Москву.