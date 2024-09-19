Рязанский театр драмы опубликовал график спектаклей на октябрь

В репертуаре театра на октябрь спектакле: «Утиная охота», «Двенадцатая ночь», «Дух театра»,"Матросская тишина", «День рождения кота Леопольда», «Доходное место», «Баба Шанель» и др.