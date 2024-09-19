Мужчине и женщине, убившим рязанского подростка, вынесли приговор

Им назначили 15 лет, один месяц колонии строго режима и 10 лет колонии общего режима соответственно.

Мужчине и женщине, убившим рязанского подростка, вынесли приговор. Об этом в четверг, 19 сентября, сообщила пресс-служба СУ СКР России по Рязанской области.

Уголовное дело рассмотрели с участием присяжных заседателей.

Мужчину 1969 года рождения и женщину 1992 года рождения в зависимости от роли каждого признали виновными в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ), пособничестве в его совершении (ч. 5 ст. 33 ч. 1 ст. 105 УК РФ), незаконном хранении, перевозке и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, в том числе совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 1 ст. 222, п. «а» ч. 3 ст. 222 УК РФ), хищении огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору. (п. «а» ч. 3 ст. 226 УК РФ), а также краже группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в жилище и причинением значительного ущерба гражданину (п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ).

Приговором суда обвиняемому назначили наказание в виде 15 лет и одного месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Его пособнице — 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Напомним, ранее сообщалось, что следователи завершили расследование убийства 15-летнего рязанца.