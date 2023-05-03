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Следователи завершили расследование убийства 15-летнего рязанца

Следователи завершили расследование убийства 15-летнего рязанца. Об этом сообщило региональное управление Следкома.

В октябре 2021 года в правоохранительные органы поступила информация о безвестном исчезновении ребенка. Следователи незамедлительно возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). В ходе следствия выяснилось, что к исчезновению и смерти подростка причастны бывший отчим и его сожительница.

По информации следователей, в период брака мужчина скрытно от своей супруги — матери подростка оформил на себя долю в праве собственности дома в поселке учхоза «Стенькино», где жила семья. После развода он неоднократно приходил в жилище, забирал различные предметы домашнего обихода и бытовую технику. Также для собственных нужд использовал помещение гаража. Действия обострили отношения с бывшей женой и пасынком: при каждой встрече стали происходить конфликты, в том числе сопряженные с обращением в правоохранительные органы. В эти моменты пасынок защищал мать.

Решив отомстить подростку, мужчина приехал с сожительницей по месту жительства несовершеннолетнего. Там он много раз ударил подростка металлическим гаечным ключом и клинком ножа. Тело мальчика вывезли на автомобиле и спрятали в колодце у заброшенного строения недалеко от деревни Земенки, засыпав землей и мусором. После подельники избавились от орудия преступления и других улик. При этом обвиняемая, надев одежду и обувь подростка и взяв его рюкзак, инсценировала самовольный уход несовершеннолетнего из дома, пройдя мимо камеры видеонаблюдения, зафиксировавшей это.

Кроме того, во время расследования установлены и другие противоправные деяния. Так, мужчина самостоятельно сделал огнестрельное нарезное однозарядное оружие, незаконно приобрел боеприпасов к нему, и хранил их вплоть до из обнаружения и изъятия правоохранителями. Женщина незаконно распространила в социальной сети личные фотографии подруги матери убитого подростка.

Следствие собрало доказательственную базу. Дело направлено в суд для рассмотрения.