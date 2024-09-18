В Рязанской области пожилую женщину насмерть сбила электричка

Пенсионерка перебегала пути перед экспрессом, поскользнулась, не успела встать и попала под поезд.

В Рязанской области, около платформы Лагерный пожилую женщину насмерть сбила электричка. Об этом РЗН. Инфо сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Инцидент произошел в среду, 18 сентября. По словам собеседника, пенсионерка перебегала пути перед экспрессом, поскользнулась, не успела встать и попала под поезд.

Личность женщины еще не установили.

«Родственники должны сообщить о пропаже. Тело в плохом состоянии», — рассказал источник.