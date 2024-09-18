В Рязани начали создавать мурал с портретом Ивана Мичурина
Мурал появится на доме на улице Яхонтова. Портрет биолога и селекционера Ивана Мичурина создает серпуховский художник Роман Мураткин.
В Рязани начали создавать мурал с портретом Ивана Мичурина. Об этом сообщают «
Мурал появится на доме на улице Яхонтова. Портрет биолога и селекционера Ивана Мичурина создает серпуховский художник Роман Мураткин.
Работа ведётся в рамках программы «Регион для молодых», всего появится 8 муралов, посвященных знаменитым землякам, культуре и традициям региона, семье и детству.