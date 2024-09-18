Рязанский суд признал банкротом строительную компанию «Перспектива»

Федеральная налоговая служба обратилась с заявлением о признании банкротом компанию «Перспектива» из-за непогашенной задолженности по уплате обязательных платежей.

Суд признал банкротом ООО «Перспектива». Об этом в среду, 18 сентября, сообщила пресс-служба Арбитражного суда.

Отмечается, что федеральная налоговая служба обратилась с заявлением о признании банкротом ООО «Перспектива» из-за непогашенной задолженности по уплате обязательных платежей. Суд ввел процедуру наблюдения.

Согласно документам, временный управляющий должника вел реестр требований кредиторов компании. В него включены требования на сумму 21 миллион 715 тысяч 779 рублей.

Суд решил признать организацию банкротом и ввести в ее отношении конкурсное производство.

Решение не вступило в законную силу.

Отметим, что, согласно открытым данным, ООО «Перспектива» — компания, занимающейся строительством жилых и нежилых зданий.