Малков: приоритеты бюджета — поддержка участников СВО и развитие здравоохранения

Приоритеты бюджета — поддержка участников СВО и развитие здравоохранения. Об этом сказал губернатор Рязанской области Павел Малков на заседании правительства, которое состоялось в среду, 18 сентября.

Отмечается, что на встрече одобрили изменения в бюджет региона на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

Как пояснила министр финансов региона Марина Наумова, почти 400 миллионов рублей предусмотрели на выплаты участникам СВО и членам их семей. Более 500 миллионов рублей — на здравоохранение, 114 миллионов — на благоустройство дворов и общественных территорий, 175 миллионов запланировали на обновление транспорта.

Кроме того, на покупку коммунальной техники к уже заложенным в бюджет 71 миллиону рублей добавили еще 25.

«Мы придерживаемся взвешенной бюджетной политики. Мы не раздуваем расходы, не берем коммерческие кредиты. Мы закладываем средства, в которых уверены, и дальше смотрим за развитием экономики. Главные приоритеты — поддержка участников специальной военной операции, огромные средства выделяем на здравоохранение», — отметил Павел Малков.

Окончательное решение по корректировкам в бюджет примет Рязанская облдума.