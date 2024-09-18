42-летний рязанец на улице Великанова ограбил студентку

Возбуждено уголовное дело.

42-летний рязанец на улице Великанова ограбил студентку. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что в полицию обратилась 18-летняя местная жительница и сообщила, что у нее незнакомец отобрал смартфон.

Она рассказала, что ночью вышла на улицу и собралась вызвать такси с помощью смартфона. В это время к ней подбежал мужчина, вырвал из рук телефон и скрылся.

Оперативники установили, что к преступлению причастен 42-летний рязанец. Его задержали.

Возбуждено уголовное дело.