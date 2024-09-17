В Рязани появился мурал, посвященный бойцам СВО

Мурал, созданный художниками рязанской студии «Шервуд», размещен на торце двора ДОСААФ со стороны улицы Новой.

В Рязани появился мурал, посвященный бойцам СВО. Об этом во вторник, 17 сентября, сообщили в группе «Муниципальный Центр Управления. Рязань» во «ВКонтакте».

Мурал «СВО», созданный художниками рязанской студии «Шервуд», размещен на торце двора ДОСААФ со стороны улицы Новой.

Отмечается, что прообразом главного героя стал морпех Владислав Головин с позывным «Струна». Его, как указали в посте, узнавали по красному рюкзаку.

Выпускник Рязанского воздушно-десантного училища, уроженец Кирова Владислав Головин участвовал в СВО, командовал группами спецназа морской пехоты, принимал участие в освобождении Мариуполя. Указом Президента старшему лейтенанту присвоили звание Героя России.

Уточняется, что на данный момент Головин преподает в рязанском десантном училище, а также руководит региональным отделением Ассоциации ветеранов СВО.

Ранее на здании рязанского Радиоуниверситета появился новый мурал.

Фото: группа «Муниципальный Центр Управления. Рязань» во «ВКонтакте»