В России в 2025 году начнут разрабатывать мобильную связь 6G

Отечественное оборудование стандартов 5G и 6G-Ready введут в опытную эксплуатацию до 2030 года и 2035 года соответственно.

В России в 2025 году начнут разрабатывать мобильную связь 6G. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра цифрового развития Максута Шадаева.

Он отметил, что в этих исследованиях планируется сотрудничать с дружественными странами.

Отечественное оборудование стандартов 5G и 6G-Ready введут в опытную эксплуатацию до 2030 года и 2035 года соответственно.