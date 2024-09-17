В России в 2025 году начнут разрабатывать мобильную связь 6G
Отечественное оборудование стандартов 5G и 6G-Ready введут в опытную эксплуатацию до 2030 года и 2035 года соответственно.
В России в 2025 году начнут разрабатывать мобильную связь 6G. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра цифрового развития Максута Шадаева.
Он отметил, что в этих исследованиях планируется сотрудничать с дружественными странами.
Отечественное оборудование стандартов 5G и 6G-Ready введут в опытную эксплуатацию до 2030 года и 2035 года соответственно.