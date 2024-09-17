В Клепиковском районе местного жителя лишат участка из-за сорняков
Мужчина не ухаживал за землей, не использовал по назначению и допустил зарастание сорной растительностью.
В Клепиковском районе местного жителя лишат участка из-за сорняков. Об этом сообщили на сайте Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.
В 2023 году специалисты управления установили, что участок площадью 7,32 га не используется по назначению и зарастает сорной растительностью.
Управление Россельхознадзора неоднократно предупреждало собственника о необходимости устранить нарушения, его привлекали к административной ответственности.
В результате материалы направили в министерство имущественных и земельных отношений области для инициирования процедуры изъятия земельного участка.
Клепиковский районный суд рассмотрел исковое требование и удовлетворил его.