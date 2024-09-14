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В Рязани еще девять улиц остались без света
Бригады МУП «РГРЭС» проводят ремонтные работы.

В субботу, 14 сентября, в Рязани еще девять улиц остались без света. Об этом РЗН. инфо сообщили в городских электросетях.

Света нет по адресам:

  • Голенчинское шоссе;
  • Баженова;
  • Московское шоссе;
  • Юбилейная;
  • Народный бульвар;
  • Великанова;
  • Ветеринарная;
  • Коломенская;
  • Комбайновая;
  • Сельскохозяйственный переулок;
  • Крупской.

Бригады МУП «РГРЭС» осуществляют ремонтные работы. Их проведут до полного восстановления.

Напомним, об отсутствии электричества на Голечинском шоссе и улице Баженова сообщалось еще утром в субботу, 14 сентября.