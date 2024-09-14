В Рязани еще девять улиц остались без света
Бригады МУП «РГРЭС» проводят ремонтные работы.
В субботу, 14 сентября, в Рязани еще девять улиц остались без света. Об этом РЗН. инфо сообщили в городских электросетях.
Света нет по адресам:
- Голенчинское шоссе;
- Баженова;
- Московское шоссе;
- Юбилейная;
- Народный бульвар;
- Великанова;
- Ветеринарная;
- Коломенская;
- Комбайновая;
- Сельскохозяйственный переулок;
- Крупской.
Бригады МУП «РГРЭС» осуществляют ремонтные работы. Их проведут до полного восстановления.
Напомним, об отсутствии электричества на Голечинском шоссе и улице Баженова сообщалось еще утром в субботу, 14 сентября.