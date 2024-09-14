В Рязани еще девять улиц остались без света

Бригады МУП «РГРЭС» проводят ремонтные работы.

В субботу, 14 сентября, в Рязани еще девять улиц остались без света. Об этом РЗН. инфо сообщили в городских электросетях.

Света нет по адресам:

Голенчинское шоссе;

Баженова;

Московское шоссе;

Юбилейная;

Народный бульвар;

Великанова;

Ветеринарная;

Коломенская;

Комбайновая;

Сельскохозяйственный переулок;

Крупской.

Бригады МУП «РГРЭС» осуществляют ремонтные работы. Их проведут до полного восстановления.

Напомним, об отсутствии электричества на Голечинском шоссе и улице Баженова сообщалось еще утром в субботу, 14 сентября.