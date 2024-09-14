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В Рязани массово отключили свет
Электричество восстановят в течение четырех часов с момента отключения.

В субботу, 14 сентября, в Рязани массово отключили свет. Об этом РЗН. инфо сообщили в городских электросетях.

Света нет по адресам:

  • Голенчинское шоссе;
  • Голенчинская;
  • Пронская;
  • Никуличинская;
  • 1-ая Нагорная;
  • Братиславская;
  • Баженова;
  • район Голенчино;
  • Солотча.

Бригады МУП «РГРЭС» проводят восстановительные работы. Электричество восстановят в течение четырех часов с момента отключения.