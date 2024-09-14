В Рязани массово отключили свет
Электричество восстановят в течение четырех часов с момента отключения.
В субботу, 14 сентября, в Рязани массово отключили свет. Об этом РЗН. инфо сообщили в городских электросетях.
Света нет по адресам:
- Голенчинское шоссе;
- Голенчинская;
- Пронская;
- Никуличинская;
- 1-ая Нагорная;
- Братиславская;
- Баженова;
- район Голенчино;
- Солотча.
Бригады МУП «РГРЭС» проводят восстановительные работы. Электричество восстановят в течение четырех часов с момента отключения.