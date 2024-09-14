В Рязани массово отключили свет

Электричество восстановят в течение четырех часов с момента отключения.

В субботу, 14 сентября, в Рязани массово отключили свет. Об этом РЗН. инфо сообщили в городских электросетях.

Света нет по адресам:

Голенчинское шоссе;

Голенчинская;

Пронская;

Никуличинская;

1-ая Нагорная;

Братиславская;

Баженова;

район Голенчино;

Солотча.

Бригады МУП «РГРЭС» проводят восстановительные работы. Электричество восстановят в течение четырех часов с момента отключения.