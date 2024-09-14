В Белгородской области при обстреле ВСУ пострадали четыре человека

При обстреле ВСУ Шебекинского городского округа Белгородской области ВСУ пострадали четыре человека. Об этом в субботу, 14 сентября, в своем Telegram-канале
По его словам, на дороге Шебекино — Белгород после попадания снаряда ранены три человека. Двух мужчин с осколочными ранениями грудной клетки и женщину с минно-взрывной травмой, контузией и осколочным ранением бедра доставляют в больницу. Уточняется, что одно транспортное средство сгорело, второе — получило повреждения.
В селе Вознесеновка, по данным губернатора, дрон влетел в окно частного дома. Женщине с минно-взрывной травмой и контузией оказали медпомощь на месте происшествия, от госпитализации она отказалась. В доме выбиты окна и посечена кровля.
Помимо этого, как сообщает Гладков, в Шебекинском городском округе загорелась подстилка в лесном массиве. Пожарные расчеты выехали на место.
Гладков уточнил, что информация о последствиях уточняется.
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова