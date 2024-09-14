Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 14
27°
Сбт, 14
29°
Вск, 15
27°
ЦБ USD 90.93 -0.18 14/09
ЦБ EUR 100.8 0.41 14/09
Нал. USD 90.25 / 90.71 14/09 16:25
Нал. EUR 100.00 / 100.51 14/09 16:25
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязанской области построят уникальный индустриально-складской компле...
На прошедшем в июне этого года Международном экономичес...
Вчера 09:36
2 069
Рязанская студентка поделилась впечатлениями о работе в компании «Зеле...
Студентка Алина Журавлева решила остаться в компании «З...
12 сентября 16:19
1 464
В Рязанском театре драмы «Большие гастроли» начались с «Пиковой дамы»
В начале спектакля зрителей предупредили: «спектакль нр...
12 сентября 11:47
1 584
Опасный эксперимент. Можно ли съесть сосиски за 23 рубля?
Журналисты РЗН. инфо взялись на опасный эксперимент — к...
8 сентября 16:50
4 114
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Белгородской области при обстреле ВСУ пострадали четыре человека
Три человека пострадали при попадании украинского снаряда на автодорогу Шебекино — Белгород. В селе Вознесеновке беспилотник влетел в окно частного дома, в результате чего была ранена женщина.

При обстреле ВСУ Шебекинского городского округа Белгородской области ВСУ пострадали четыре человека. Об этом в субботу, 14 сентября, в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, на дороге Шебекино — Белгород после попадания снаряда ранены три человека. Двух мужчин с осколочными ранениями грудной клетки и женщину с минно-взрывной травмой, контузией и осколочным ранением бедра доставляют в больницу. Уточняется, что одно транспортное средство сгорело, второе — получило повреждения.

В селе Вознесеновка, по данным губернатора, дрон влетел в окно частного дома. Женщине с минно-взрывной травмой и контузией оказали медпомощь на месте происшествия, от госпитализации она отказалась. В доме выбиты окна и посечена кровля.

Помимо этого, как сообщает Гладков, в Шебекинском городском округе загорелась подстилка в лесном массиве. Пожарные расчеты выехали на место.

Гладков уточнил, что информация о последствиях уточняется.

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова