В Белгородской области при обстреле ВСУ пострадали четыре человека

Три человека пострадали при попадании украинского снаряда на автодорогу Шебекино — Белгород. В селе Вознесеновке беспилотник влетел в окно частного дома, в результате чего была ранена женщина.

При обстреле ВСУ Шебекинского городского округа Белгородской области ВСУ пострадали четыре человека. Об этом в субботу, 14 сентября, в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, на дороге Шебекино — Белгород после попадания снаряда ранены три человека. Двух мужчин с осколочными ранениями грудной клетки и женщину с минно-взрывной травмой, контузией и осколочным ранением бедра доставляют в больницу. Уточняется, что одно транспортное средство сгорело, второе — получило повреждения.

В селе Вознесеновка, по данным губернатора, дрон влетел в окно частного дома. Женщине с минно-взрывной травмой и контузией оказали медпомощь на месте происшествия, от госпитализации она отказалась. В доме выбиты окна и посечена кровля.

Помимо этого, как сообщает Гладков, в Шебекинском городском округе загорелась подстилка в лесном массиве. Пожарные расчеты выехали на место.

Гладков уточнил, что информация о последствиях уточняется.

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова