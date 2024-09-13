За неделю клещи покусали 40 человек в Рязанской области
На прошедшей неделе в медицинские организации Рязанской области обратилось 40 человек, пострадавших от укусов клещей, в том числе 13 детей.
За неделю клещи покусали 40 человек в Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.
По данным ведомства, на прошедшей неделе в медицинские организации Рязанской области обратилось 40 человек, пострадавших от укусов клещей, в том числе 13 детей.
Ранее эксперты предупредили россиян о второй фазе активности клещей.