Эксперты предупредили россиян о второй фазе активности клещей

По их словам, клещи в Центральной России будут активны вплоть до ноября.

Эксперты предупредили россиян о второй фазе активности клещей. Об этом пишет РИА Новости.

По словам экспертов, клещи в Центральной России будут активны вплоть до ноября. Только при первых заморозках, когда температура воздуха держится ниже пяти градусов, членистоногие впадают в анабиоз.

Также отмечается, что пасмурная и влажная погода лучше воспринимается клещами. В такую погоду они наиболее активны.