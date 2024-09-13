Рязанку будут судить за фиктивную организацию предпринимательской деятельности

Женщина за деньги согласилась выступить в качестве формального директора организации.

Рязанку будут судить за фиктивную организацию предпринимательской деятельности. Об этом в пятницу, 13 сентября, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, в феврале 2023 года 32-летняя обвиняемая по просьбе неустановленного лица согласилась за денежное вознаграждение выступить в качестве формального директора организации.

Женщина предоставила свои документы для внесения в единый государственный реестр юридических сведений о подставном лице. При этом она осознавала, что осуществлять предпринимательскую деятельность фактически не будет.

Рязанку обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для создания юридического лица). Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу.