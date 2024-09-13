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Касимовцы сообщили, что в доме-памятнике архитектуры обрушился потолок
По словам автора публикации, фундамент рушится, у здания протекает крыша, на стенах появились трещины.

Жители сообщили об аварийном состоянии дома на улице Воровского, 4 в Касимове. Здание относится к памятнику архитектуры «Дом Анурина — нач. XIX века». Соответствующая информация появилась в соцсетях в пятницу, 13 сентября.

По словам автора публикации, фундамент рушится, у здания протекает крыша, на стенах появились трещины. В одной из квартир, по утверждению комментатора, дважды обрушился потолок, никто не пострадал.

Также отмечается, что капитальный ремонт крыши запланирован на 2024-2025 годы.

«Сдвигают [сроки ремонта] каждый раз, сказали, и в этом году сдвинут. Предложили лишь собрать 100 тысяч рублей с жильцов на материал крыши, без капитального ремонта», — говорится в сообщении.

Помимо этого, автор поста утверждает, что от дома отказалась управляющая компания «Единая УК». Однако редакции РЗН. инфо в организации заявили, что у них закончился срок договора.

По их данным, «Единая УК» продолжит обслуживать дом до момента, пока не найдут новую управляющую компанию.

В компании сообщили, что крыша здания находится в аварийном состоянии. Жители дома должны обратиться в региональный фонд капремонта для решения проблемы.