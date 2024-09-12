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Рязанцы сообщили о мигранте, который снимает детей на камеру около школы
По словам очевидцев, мужчина ходит около школы № 19 на улице Островского и снимает детей на камеру.

Рязанцы сообщили о мигранте, который снимает детей на камеру около школы. Об этом в четверг, 13 сентября, РЗН. Инфо сообщили читатели.

По словам очевидцев, мужчина ходит около школы № 19 на улице Островского и снимает детей на камеру.

«Ходит около школы и снимает детей на камеру, спрашивает сколько им лет. Только что такая ситуация была с моими детьми. Будьте аккуратны», — написала рязанка.