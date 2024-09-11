Бастрыкин затребовал доклад по факту отравления двух рязанцев угарным газом

Руководитель рязанского СУ СКР Владимир Никешкин должен представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки по факту отравления двух жителей Рязани угарным газом. Об этом в среду, 11 сентября, сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что региональный следком начал процессуальную проверку по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Председатель СК России потребовал руководителя рязанского СУ СКР Владимира Никешкина представить доклад о ее ходе и установленных обстоятельствах.

Напомним, в Рязани два человека скончались от отравления угарным газом.