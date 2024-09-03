В Рязанской области выросла заболеваемость COVID-19

В целом за прошедшую неделю в России заболеваемость коронавирусом выросла на 20%. Увеличение заболеваемости отмечено в 67 регионах, в том числе и в Рязанской области.

В Рязанской области выросла заболеваемость COVID-19. Об этом сообщает портал «Объясняем.РФ».

В целом за прошедшую неделю в России заболеваемость коронавирусом выросла на 20%. Увеличение заболеваемости отмечено в 67 регионах, в том числе и в Рязанской области.

За последнюю неделю были госпитализированы 2 959 человек с коронавирусом, что на 52,3% больше в сравнении с предыдущей неделей. Среди общего числа заболевших — 158 рязанцев. Количество госпитализированных в регионе составило 8 человек. Выздоровели 105 рязанцев.