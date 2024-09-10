В Рязани на улице Кальной заметили черный дым после громкого хлопка

Свидетели сообщили, что инцидент произошел в районе гаража.

В Рязани на улице Кальной заметили черный дым после громкого хлопка. Об этом во вторник, 10 сентября, сообщил Telegram-канал «Рязань. Происшествия».

«После резкого хлопка на Кальной в гаражах начал валить черный дым», — написали в публикации.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Рязанской области подтвердили информацию о загорании гаража.

В ведомстве рассказали, что вызов поступил в 11:36. На место прибыли две единицы техники и 10 человек личного состава. Огонь ликвидирован.

Информация о пострадавших уточняется