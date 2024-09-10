Рязанцы сообщили о громких ночных хлопках над городом

Сильный звук услышали в районе Песочни.

Рязанцы сообщили о громких ночных хлопках над городом. Об этом во вторник, 10 сентября, написал Telegram-канал «Подслушано в Рязани».

"В Дашково-Песочне в 23:53 был слышен очень сильно хлопок, кто в курсе, что это было?", — говорится в посте.

В комментариях пользователи подтвердили наличие сильных звуков в разных районах.

Напомним, ранее стало известно, что средства ПВО отразили массированную атаку ВСУ на российские регионы.