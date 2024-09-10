Рязанцы сообщили о громких ночных хлопках над городом
Сильный звук услышали в районе Песочни.
Рязанцы сообщили о громких ночных хлопках над городом. Об этом во вторник, 10 сентября, написал Telegram-канал «Подслушано в Рязани».
"В Дашково-Песочне в 23:53 был слышен очень сильно хлопок, кто в курсе, что это было?", — говорится в посте.
В комментариях пользователи подтвердили наличие сильных звуков в разных районах.
Напомним, ранее стало известно, что средства ПВО отразили массированную атаку ВСУ на российские регионы.