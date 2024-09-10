Средства ПВО отразили массированную атаку ВСУ на российские регионы

Всего сбито и перехвачено 144 БПЛА самолетного типа.

Средства ПВО отразили массированную атаку ВСУ на российские регионы. Об этом во вторник, 10 сентября, сообщило Минобороны РФ.

72 дрона сбиты над территорией Брянской области, 20 — над территорией Московской области.

14 БПЛА уничтожили над территорией Курского региона, 13 — в Тульской области, восемь — над Белгородом, семь — над территорией Калужской области, пять — в Воронеже, четыре беспилотника ликвидированы в Липецком регионе и один над территорией Орловской области.