В Свердловской области участник СВО зарезал экс-супругу и выстрелил в ее нового возлюбленного

В Свердловской области участник СВО зарезал экс-супругу и выстрелил в ее нового возлюбленного. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости».

Все произошло в городе Богданович. По данным канада мужчина, вернувшись из зоны СВО, зарезал бывшую супругу и выстрелил в ее нового возлюбленного.

Погибшей оказалась мать двоих детей. Ее возлюбленному удалось выжить после покушения. Он находится в больнице.

Полицейские объявляли план «Перехват», чтобы задержать преступника. Выяснилось, что после преступление он покончил с собой в лесополосе.