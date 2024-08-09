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В Рязанском районе на трассе М-5 «Урал» установили новый светофор
Объект установили на пересечении автодороги М-5 «Урал» — Рыбное — Константиново и улицы Почтовой вРыбном.

В Рязанском районе на трассе М-5 «Урал» установили новый светофор. Об этом в пятницу, 9 августа, сообщила пресс-служба регионального Минтранса.

Объект установили на пересечении автодороги М-5 «Урал» — Рыбное — Константиново и улицы Почтовой вРыбном. Работы по устройству светофора интеллектуальной транспортной системы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Светофор оснащен системой адаптивного управления. Она позволяет автоматически в режиме реального времени управлять движением транспорта на перекрестках в зависимости от загруженности пересекающихся направлений движения.