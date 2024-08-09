В Рязанской области инспекторы ГАИ проверят мотоциклистов на соблюдение ПДД

Рейд пройдет в пятницу, 9 августа. Отмечается, что мероприятие проводятся с целью усиления контроля за эксплуатацией мототранспортных средств, а также для предотвращения аварийности.