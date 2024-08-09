В Рязани задержали мигранта с крупной партией героина

На въезде в Рязань полицейские остановили легковой автомобиль, в котором находился 24-летний гражданин государства Средней Азии. В его машине нашли 200 свертков с порошкообразным веществом.

В Рязани задержали мигранта с крупной партией героина. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

На въезде в Рязань полицейские остановили легковой автомобиль, в котором находился 24-летний гражданин государства Средней Азии. В его машине нашли 200 свертков с порошкообразным веществом. Согласно лабораторному исследованию, изъятое — героин общей массой 75 г.

По предварительной информации, проживавший в Москве неработающий иностранец являлся межрегиональным курьером. На арендованных автомобилях он приезжал в различные города и оставлял там «закладки».

Возбуждено уголовное дело.