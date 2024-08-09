В Рязани задержали «форточника»

Его жертвами стали 92-летняя пенсионерка, проживающая на улице Стройкова (он украл у нее 8 тысяч рублей), и 38-летняя работница предприятия с улицы Островского, 34-летний житель дома по улице Бабушкина (у него украл 17 тысяч).

В Рязани задержали «форточника». Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Рязанские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в серии краж. По данным следствия, он проникал в квартиры через открытые окна и форточки и в присутствии спящих хозяев похищал деньги. Его жертвами стали 92-летняя пенсионерка, проживающая на улице Стройкова (он украл у нее 8 тысяч рублей), и 38-летняя работница предприятия с улицы Островского, также пострадал 34-летний житель дома по улице Бабушкина (у него украл 17 тысяч).

Также выяснилось, что рязанец, изображая родителя, зашел в детский сад на улице Березовой, заглянул в один из пустых кабинетов и похитил 2 тысячи рублей работницы заведения. Аналогичным способом, из незапертого подсобного помещения магазина на улице Есенина, рецидивист украл деньги из сумочки продавца.

Вором оказался 30-летний житель Рязани, ранее судимого за грабеж, кражу и незаконный оборот наркотиков. Недавно он вернулся из мест лишения свободы, нигде не работал и нуждался в деньгах.

Его задержали. Возбуждено уголовное дело.